Так, недавно украинские дроны успешно атаковали четыре российских аэродрома, нанеся весомый ущерб авиабазам и самолетам. Всего по состоянию на 16 августа Силы обороны "отминусовали" почти 600 тысяч вражеских солдат и несколько десятков тысяч единиц военной техники и вооружения.

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Сколько оккупантов и их техники ликвидировано

С начала полномасштабного вторжения потери захватчиков достигают:

личного состава – около 596950 (+1330) человек,

танков – 8496 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 16461 (+35) ед,

артиллерийских систем – 16927 (+59) ед,

РСЗО – 1159 (+5) ед,

средства ПВО – 922 (+0) ед,

самолетов – 367 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61),

крылатые ракеты – 2429 (+1),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед,

специальная техника – 2829 (+16)

Потери окупантов по состоянию на 16 августа / Фото Генштаб