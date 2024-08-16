Так, недавно украинские дроны успешно атаковали четыре российских аэродрома, нанеся весомый ущерб авиабазам и самолетам. Всего по состоянию на 16 августа Силы обороны "отминусовали" почти 600 тысяч вражеских солдат и несколько десятков тысяч единиц военной техники и вооружения.
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Сколько оккупантов и их техники ликвидировано
С начала полномасштабного вторжения потери захватчиков достигают:
- личного состава – около 596950 (+1330) человек,
- танков – 8496 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 16461 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 16927 (+59) ед,
- РСЗО – 1159 (+5) ед,
- средства ПВО – 922 (+0) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61),
- крылатые ракеты – 2429 (+1),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед,
- специальная техника – 2829 (+16)
Потери окупантов по состоянию на 16 августа / Фото Генштаб