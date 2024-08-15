В разговоре с 24 Каналом главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что известно о последствиях новой атаки. К слову, за операцией стоят многие структуры, в частности ГУР и СБУ.
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Какие самолеты могли быть повреждены
Аэродром "Борисоглебск" используется российской тактической авиацией. Там базируются истребители-бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-30 или Су-35.
В результате масштабной атаки была поражена и выведена из строя так называемая техническая эксплуатационная часть, которая занимается обслуживанием самолетов.
Там есть проломы. Когда речь идет о таком ангаре, то это же не только о здании, но и об оборудовании, которое размещено внутри,
– отметил Катков.
По его словам, это довольно серьезный удар по авиабазе с точки зрения возможностей ее использования. Кроме того, в этом же здании мог находиться самолет, который также получил повреждения.
Последствия атаки на аэродром "Саваслейка"
Авиабаза "Саваслейка" в Нижегородской области известна тем, что именно с нее обычно поднимаются МиГ-31.
Как отметил главный редактор Defence Express, изначально информация была более оптимистичная, потому что спутниковый сервис NASA демонстрировал мощный пожар на территории горюче-смазочной инфраструктуры, где хранится топливо.
На сервисе NASA пожар казался мощным и якобы накрыл этот объект. Но впоследствии появились спутниковые снимки и, к сожалению, речь идет о меньших последствиях,
– сказал Катков.
База хранения топлива и его перевалки на этом аэродроме была повреждена, но не уничтожена.
Также на одном видео видно как украинский дрон поражает площадку, на которой стоит как минимум один самолет типа МиГ-31. Однако на спутниковых снимках не зафиксировано, что любая машина, которая находилась на аэродроме выгорела дотла.