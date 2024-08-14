Об этом сообщил Генштаб ВСУ в официальном заявлении. Так, дроны успешно атаковали в 3 областях.

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Силы обороны успешно атаковали российские аэродромы

В ночь на 14 августа в разных регионах России раздавались мощные взрывы. Как сообщили официально в Генштабе ВСУ, подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно с СБУ и ГУР успешно атаковали 4 аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях страны-агрессора.

В частности, поражены военные аэродромы:

"Халино",

"Саваслейка",

"Борисоглебск",

"Балтимор".

Известно, что на этих аэродромах базируется вражеская авиация, в частности – истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другие самолеты противника.

Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются. Слаженная боевая работа всех составляющих Сил обороны продолжается. Далее будет...

– добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, во время выполнения боевого задания украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Его удалось сбить в Курской области.

Сбитие вражеского истребителя подтвердил главнокомандующий ВСУ. В сети он сообщил, что небо над Курщиной стало чище.