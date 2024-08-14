Про це повідомив Генштаб ЗСУ в офіційній заяві. Так, дрони успішно атакували летовища в 3 областях.

До теми Наймасштабніша атака на аеродроми: СБУ та Сили оборони відпрацювали по 4 російських летовищах

Сили оборони успішно атакували російські аеродроми

У ніч на 14 серпня в різних регіонах Росії лунали потужні вибухи. Як повідомили офіційно в Генштабі ЗСУ, підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з СБУ і ГУР успішно атакували 4 аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях країни-агресорки.

Зокрема, уражено військові летовища:

"Халіно",

"Саваслейка",

"Борисоглєбськ",

"Балтимор".

Відомо, що на цих аеродромах базується ворожа авіація, зокрема – винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інші літаки противника.

Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Злагоджена бойова робота всіх складових Сил оборони триває. Далі буде…

– додали в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, під час виконання бойового завдання українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Його вдалося збити в Курській області.

Збиття ворожого винищувача підтвердив головнокомандувач ЗСУ. У мережі він повідомив, що небо над Курщиною стало чистішим.