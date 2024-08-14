Це невелике місто у Воронезькій області, за 200 кілометрів на схід від Воронежа. Там, за даними з відкритих джерел, розташований військовий аеродром.

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Безпілотники вдарили по аеродрому "Борисоглібськ"

На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, видно, що українські дрони уразили північно-західну частину летовищ – зокрема, зруйновані декілька ангарів. За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

Аеродром "Борисоглібськ" використовується ВПС Росії, там, зокрема, базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Наслідки атаки БпЛА на російський аеродром / Фото "Схеми"

За даними джерел Радіо Свобода, українські далекобійні дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Йдеться про летовище у Воронежі, а також "Курськ", "Саваслейка" та згаданий "Борисоглібськ".

Джерело підтверджує, що це була «спеціально спланована операція», щоб противник не міг використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіаційними бомбами по лінії фронту та українських містах.

До слова, раніше губернатор Гусєв під час атаки заявляв, що нібито у Воронезькій області спрацювала протиповітряна оборона, внаслідок чого "було збито декілька українських безпілотників". Точну кількість російський посадовець чомусь не назвав.