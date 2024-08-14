Джерела 24 Каналу повідомили, що далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. «Мовиться про летовища Воронєжа, Курська, Саваслєйку та Борісоглєбска.

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Удар був результативним

Операція була спланована спеціально, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах вже бідкаються, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві телеграм-канали писали про 10 вибухів тільки на Саваслєйці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Після атаки дронів на аеродромі виникла пожежа. OSINT-аналітик Neonhandrail опублікував дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що, ймовірно, горить склад паливно-мастильних матеріалів. Він також зазначив, що відстань до Саваслейки від кордону України – близько 660 кілометрів.

Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами,

– зазначило джерело.

Також наголосили, що робота продовжиться. Сили оборони працюють для того, щоб знищити російську військову машину.

Наймасштабніша атака по російських аеродромах: дивіться відео

Атаки на російські аеродроми стають систематичними. Зокрема, раніше там атакували авіабазу у Липецьку. Вдалося знищити склад керованих авіаційних бомб, які ворог планував використати проти українських міст.

Також російський літак знищили вночі 14 серпня. У Генштабі ЗСУ розповіли деталі знищення ворожого Су-34 на території Курської області.

Додамо, що знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 прокоментував Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

У своєму телеграм-каналі він підтвердив факт знищення ворожого літака і заявив про "чистіше небо над Курщиною".