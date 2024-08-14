Щодо екіпірування, є 2 категорії росіян: повністю усім забезпечені й ті, хто не мають достатнього спорядження. Усе залежить від пених аспектів. Детальніше 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Про екіпірування окупантів

Майор ЗСУ пояснив, що на фронті росіяни є як без екіпірування, так і повністю усім забезпечені. Все залежить від напрямку, зусиль та точок, де противник хоче досягти успіху.

Де росіяни бачать, що програють, але мають поповнити особовий склад, який не є вмотивованим, то видають якісну форму чи якісь інші позитивні бонуси, щоб ті в будь-якому випадку йшли в бій.

На деяких напрямках достатньо загородзагонів чи простих наказів рухатися вперед. Противник має багато інструментів впливу, щоб змусити свою піхоту йти на вірну смерть.

У цьому форматі тільки допомагаємо ворогу, завдаючи якісного ураження як з артилерії, так і з сучасних видів озброєння типу FPV-дронів,

– наголосив Родіон Кудряшов.

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Де 3 ОШБр зупинила просування росіян

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади зазначив, що застосування техніки сьогодні не на часі. Проте є певні комбінації у росіян:

м'ясні штурми;

м'ясні штурми з технікою;

просування техніки.

Зараз противник у процесі певного планування та вирішення оперативних цілей. Третя бригада не дозволила ворогу досягти успіху на одному з основних напрямків ворожих зусиль на Харківщині – просунутися в напрямку селища Борова, яке є певним логістичним сполученням,

– наголосив Родіон Кудряшов.

За його словами, росіяни сьогодні перебувають в невеликому нокдауні. Тому 3 ОШБр будуть протидіяти майбутнім діям противника, який з великою імовірністю стане на ноги й плануватиме щось далі.

Де розташоване селище Борова: дивіться на карті