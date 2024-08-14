Чи відчувають українські військові позитивні зміни на Харківському напрямку завдяки операції Сил оборони на Курщині, розповів 24 Каналу майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Зазначимо, що наразі бійці 3 ОШБр перебувають на Харківщині.

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Чи відчутно зміни на Харківщині

Потенціал російської армії на Харківському напрямку збитий завдяки вдалим діям 3 окремої штурмової бригади ще на початку літа. Втім, зараз, попри операцію на Курщині, противник продовжує всі дії, які робив раніше.

Динаміка не змінилася. Ворог застосовує артилерію, велику кількість піхоти й техніки. Загалом у зоні відповідальності 3 ОШБр на Харківщині ситуація залишається стабільно напруженою,

– мовив Кудряшов.

За його словами, наші військові частини та військовослужбовці перебуваються в напрузі, адже поки що немає суттєвих переміщень угруповань противника. Бійці 3 ОШБ залишаються пильними та продовжують виконувати завдання щодо стійкої оборони.

У Politico стверджують, що Владімір Путін наказав вивести частину військ з Півдня України, щоб захистити Курську та Бєлгородську області. Водночас аналітики ISW додали, що російське командування може перекидати підрозділи з Донецької області.