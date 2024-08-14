Чувствуют ли украинские военные положительные изменения на Харьковском направлении благодаря операции Сил обороны на Курщине, рассказал 24 Каналу майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Отметим, что сейчас бойцы 3 ОШБр находятся на Харьковщине.

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Ощутимы ли изменения на Харьковщине

Потенциал российской армии на Харьковском направлении сбит благодаря удачным действиям 3 отдельной штурмовой бригады еще в начале лета. Впрочем, сейчас, несмотря на операцию на Курщине, противник продолжает все действия, которые делал раньше.

Динамика не изменилась. Враг применяет артиллерию, большое количество пехоты и техники. Всего в зоне ответственности 3 ОШБр на Харьковщине ситуация остается стабильно напряженной,

– сказал Кудряшов.

По его словам, наши воинские части и военнослужащие находятся в напряжении, ведь пока нет существенных перемещений группировок противника. Бойцы 3 ОШБ остаются бдительными и продолжают выполнять задачи по устойчивой обороне.

В Politico утверждают, что Владимир Путин приказал вывести часть войск с Юга Украины, чтобы защитить Курскую и Белгородскую области. В то же время аналитики ISW добавили, что российское командование может перебрасывать подразделения из Донецкой области.