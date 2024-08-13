Передислокація проходила під прикриттям атак російських військ по всій лінії фронту. Зокрема, в ніч виходу частини підрозділів з лівобережжя, окупанти обстріляли Херсон.

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Що відомо про передислокацію російських військ

Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на Півдні України,

– повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Втім, наразі невідомо, скільки точно російських військ було передислоковано. Лиховій зауважив, що це була "відносно невелика" кількість підрозділів.

За інформацією видання Moscow Times, яке посилається на джерела в Кремлі й в самому оточенні Путіна, таким незадоволеним і навіть злим його не бачили з 2022 року, а саме з моменту виходу російських військ з Херсона.

"Сьогодні лідер мав поганий настрій. Таким його, напевно, не бачили з часів вимушеного виведення російської армії з Херсона восени 2022 року", – сказав один зі співробітників Кремля.

До слова, у виданні Bloomberg вважають, що через втрати й на тлі операції в Курську Путін може оголосити мобілізацію. Співрозмовник видання зазначив, що офіційні особи можуть представити це як "захід ротації для відпочинку військ на передовій".