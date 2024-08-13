Однак просування противника сповільнено, і на одному з напрямків уже є конкретні здобутки. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу детальніше про запеклі бої, зокрема на Курщині.

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Про ситуацію на Донеччині

Користуючись погодою, ресурсами та можливостями, противнику максимально важливо просунутися у глибину Донецької області. Завдання уже давно визначене – повністю окупувати Донеччину та Луганщину.

Комбат розповів, що росіяни мають частковий тактичний успіх. Навала, яка вчиняє ударно-штурмові дії, надзвичайно величезна, проте не все так легко. Українські військові роблять максимум для того, аби стримати противника.

На цьому напрямку вже є конкретні здобутки. Просування противника сповільнено. Силами оборони проводиться низка заходів щодо покращення свого положення та відбиття деяких втрачених позицій, і все відбувається успішно,

– наголосив Ахіллес.

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Про ситуацію на Харківщині

У Харківській області росіяни також достатньо активні. Їхня мета незмінна – окупація Вовчанська з подальшим просуванням у тилові частини нашого угруповання військ, яке тримає оборону на Куп'янському відтинку, а також максимальне наближення у напрямку Харкова до адміністративних меж, щоб спробувати взяти під вогневий контроль ствольної артилерії окремі житлові райони.

Це посилить терор, відповідно зросте тиск на наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну. На кшталт "ми приберемо тиск з Харкова, а ви зніміть санкції". У такий спосіб Росія посилює свої перемовні позиції,

– зазначив Федоренко.

Однак росіяни не мають жодних тактичних успіхів. До прикладу, сьогодні ворог вийшов зі значною кількістю легкоброньованої та броньованої техніки в напрямку Липецької громади, але Сили оборони знищили понад 70% від загальної кількості. Це відбулося шляхом об'єднаного вогневого впливу: гармати, протитанкові засоби, стрілецький вогонь та ударні дрони.

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Про ситуацію на Курщині

Насамперед потрібно усвідомити, що з початку літа зросли обстріли Сумщини: системами реактивного вогню більш як 2 тисячі, керованими авіабомбами близько 250 – 300 одиниць. Наші партнери, на жаль, ще досі не ухвалили рішення про надання дозволу на дальні та високоточні удари західною зброєю по Росії.

Відповідно мусимо самостійно вживати заходів, щоб посилити лінію державного кордону. Ті заходи, які зараз впроваджуються Силами оборони, передусім спрямовані на зменшення обстрілів по території України та випередження противника. Так чи інакше, ворог проводить розвідку по лінії держкордону та намагається визначити, де є слабкі місця і готується до того, щоб ескалувати.

На поточний момент, як ви бачите, спільними зусиллями української нації вдається противника перегравати й не давати йому можливості реалізувати ті наміри, які визначив перед собою, а саме знищення української державності та кожного українця,

– констатував Юрій Федоренко.