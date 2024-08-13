Начальник служби зв'язків з громадськістю, речник 110-ї ОМБр імені генерала-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів, що станом на 12 серпня ситуація на Покровському напрямку не змінилася.

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Яка зараз ситуація на Покровському напрямку

За словами Сєкача, українські військові наразі не відчули зменшення кількості російських окупантів. Зокрема з тієї ділянки фронту, де тримає оборону його підрозділ, ворог свої сили не виводив.

Я питав у хлопців, у аеророзвідки. Чи стало менше, чи ні. Ні, не стало менше, лише в деяких випадках зменшилась кількість FPV противника. Але загальна картинка не змінилась,

– сказав Сєкач.

Він зауважив, що на Покровському напрямку значно поменшало російської військової техніки. Зараз ворог її майже не використовує.

Однак росіяни застосовують тактику малих груп – їхні підрозділи по 2 – 3 людини переміщуються по лісосмугах, через що їх важко вистежити. Коли окупанти збираються у достатній кількості, то починають штурмувати українські позиції.

Зазначимо, що згідно з даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ відбили на Покровському напрямку 52 ворожих штурмів в районах населених пунктів: