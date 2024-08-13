Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там наголосили, що війна змінює характер, і це вплине на всі майбутні конфлікти у світі.

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Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи непідготовленість росіян у прикордонних районах. Ця кампанія показала, що "несподіванка" все ще можлива навіть у сучасних умовах "прозорості", коли противник має можливість спостерігати за підготовкою та концентрацію сил, при цьому не може остаточно розумінити реальні наміри,

– ідеться у звіті.

Зміна траєкторії війни

В ISW також зазначили, що Україна може виграти від того факту, що російські війська атакували фактично по всій лінії фронту, але при цьому не будували укріплення в тиловій частині.

Сили оборони можуть відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару, вважають аналітики.

Вплив на майбутні конфлікти

Також зазначають, що наразі світ може бачити, як технології можуть змінювати війни і чому, експерименти на полі бою важливі.

"Цей підхід контрастує з небезпекою застрягнути в обороні та підкреслює необхідність постійної адаптації в умовах сучасної війни", – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що війна в Україні дає важливі уроки, які США та їхні союзники повинні засвоїти.

Цей конфлікт став першою великою війною, що зафіксувала кілька технологічних феноменів, які, безсумнівно, характеризуватимуть майбутню війн,

– додали оглядачі.