Бої в цьому російському регіоні тривають вже тиждень, від 6 серпня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що під контролем ЗСУ – 1 000 квадратних кілометрів.
Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як успіхи України нівелюють "досягнення" росіян
Аналітики зазначають, що 1 000 квадратних кілометрів – це 238 таких населених пунктів, як місто Суджа. Також це дорівнює площі більш як 20 таких міст, як Бахмут Донецької області.
Російські війська окупували 1 175 квадратних кілометрів території України в період з січня по липень 2024 року,
– водночас пишуть експерти Інституту вивчення війни.
Тобто станом на 12 серпня йдеться про 1 000 квадратних кілометрів, зайнятих українськими військовими в Курській області за тиждень, на противагу 1 175 квадратним кілометрам, окупованих росіянами в Україні за 6 місяців.
Ці цифри вкотре показують "ефективність" так званої "другої армії світу", а також засвідчують, що справи в окупантів йдуть не так добре, як їм би хотілося. Власне, усі "досягнення" загарбників за останні пів року були знівельовані українськими воїнами.
Дивіться також Путін перекладає відповідальність за провал у Курську на чиновників і військових, – ISW
Згадаємо, що цими днями український президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області Росії. Глава держави доручив міністру внутрішніх справ та іншим посадовцям підготувати гуманітарний план.
Як він зазначив, цей прорив кордону та подальше просування українських воїнів – суто безпекове питання. Метою Києва є звільнення прикордоння від російських солдатів, які постійно обстрілюють наші регіони, зокрема, Сумську область.