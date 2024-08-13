Бои в этом российском регионе длятся уже неделю, от 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что под контролем ВСУ – 1 000 квадратных километров.
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Как успехи Украины нивелируют "достижения" россиян
Аналитики отмечают, что 1 000 квадратных километров – это 238 таких населенных пунктов, как город Суджа. Также это равно площади более 20 таких городов, как Бахмут Донецкой области.
Российские войска оккупировали 1 175 квадратных километров территории Украины в период с января по июль 2024 года,
– в то же время пишут эксперты Института изучения войны.
То есть по состоянию на 12 августа речь идет о 1 000 квадратных километров, занятых украинскими военными в Курской области за неделю, в противовес 1 175 квадратных километров, оккупированных россиянами в Украине за 6 месяцев.
Эти цифры в очередной раз показывают "эффективность" так называемой "второй армии мира", а также свидетельствуют, что дела у оккупантов идут не так хорошо, как им бы хотелось. Собственно, все "достижения" захватчиков за последние полгода были нивелированы украинскими воинами.
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Вспомним, что на днях украинский президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции в Курской области России. Глава государства поручил министру внутренних дел и другим чиновникам подготовить гуманитарный план.
Как он отметил, этот прорыв границы и дальнейшее продвижение украинских воинов – сугубо вопрос безопасности. Целью Киева является освобождение приграничья от российских солдат, которые постоянно обстреливают наши регионы, в частности Сумскую область,