Бои в этом российском регионе длятся уже неделю, от 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что под контролем ВСУ – 1 000 квадратных километров.

Смотрите также Бои в Курской области и наступление россиян в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

Как успехи Украины нивелируют "достижения" россиян

Аналитики отмечают, что 1 000 квадратных километров – это 238 таких населенных пунктов, как город Суджа. Также это равно площади более 20 таких городов, как Бахмут Донецкой области.

Российские войска оккупировали 1 175 квадратных километров территории Украины в период с января по июль 2024 года,
– в то же время пишут эксперты Института изучения войны.

То есть по состоянию на 12 августа речь идет о 1 000 квадратных километров, занятых украинскими военными в Курской области за неделю, в противовес 1 175 квадратных километров, оккупированных россиянами в Украине за 6 месяцев.

Эти цифры в очередной раз показывают "эффективность" так называемой "второй армии мира", а также свидетельствуют, что дела у оккупантов идут не так хорошо, как им бы хотелось. Собственно, все "достижения" захватчиков за последние полгода были нивелированы украинскими воинами.

Смотрите также Путин перекладывает ответственность за провал в Курске на чиновников и военных, – ISW

Вспомним, что на днях украинский президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции в Курской области России. Глава государства поручил министру внутренних дел и другим чиновникам подготовить гуманитарный план.

Как он отметил, этот прорыв границы и дальнейшее продвижение украинских воинов – сугубо вопрос безопасности. Целью Киева является освобождение приграничья от российских солдат, которые постоянно обстреливают наши регионы, в частности Сумскую область,