В частности, именно для этого в Кремле решили опубликовать видео и стенограмму из докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская власть. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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В то же время не опубликовали моменты из той части встречи, на которой отчитывались российские военные и сотрудники служб безопасности.

Также аналитики считают, что Кремль опубликовал кадры, на которых диктатор публично критикует подчиненных, чтобы дать четкий сигнал другим воздержаться от комментариев относительно поражения России.

Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в Курской области на российских военных и чиновников,

– говорится в отчете ISW.

Анализ отчетности Путину

Так, 12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, федеральными и региональными чиновниками по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил им задачи и предложил свои оценки политической ситуации вокруг наступления ВСУ.

Он отчитал исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова за озвученные им цифры количества поселков, которые не контролирует Россия. Чиновнику он поручил говорить только о социально-экономической ситуации в регионе.

Также диктатор ответил на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы находятся под контролем", отметив, что тот не коснулся нескольких ключевых социальных проблем. Г

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил Путина реализовать определенные социальные меры для помощи гражданскому населению Белгородщины, но сам он и его коллега по Брянской области Александр Богомаз избежали гнева диктатора, поскольку додумались не комментировать военные вопросы.

Путин перебрасывает ответственность

По мнению аналитиков, утверждение Путина о том, что каждый чиновник имеет только одну обязанность, контрастирует с его попыткой показать, что он якобы способен контролировать и компетентно понимает политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль границы.

Кремль опубликовал кадры и текст докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть – вероятно, чтобы публично представить их как ответственных за эти проблемы, которые нуждаются в помощи главы России,

– отметили аналитики.

В ISW отметили, что Путин и высокопоставленные российские военные и силовики пытаются контролировать официальные заявления о ситуации в Курской области, чтобы не допускать внутреннего недовольства, которое может угрожать стабильности Кремля.