Такой "неприятный" инцидент, предварительно, произошел на территории Курской области. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал. В сети даже обнародовали соответствующие кадры.

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На Курщине российский вертолет ударил по колонне оккупантов

В момент удара z-каналы утверждали, что уничтоженная техника, принадлежит Вооруженным Силам Украины, и таким образом якобы было остановлено наступление в Беловском районе региона накануне, 11 августа. Однако потом стало известно, что уничтоженная техника принадлежит российским войскам.

Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области – эта территория находится в 30 километрах от контролируемой Украиной территории России,

– пишут в сети.

Однако, отмечается, что соответствующая информация еще нуждается в подтверждении.

В Курской области вражеский вертолет ударил по российской военной колонне / Фото росСМИ

К слову, аналитики Института изучения войны подтвердили продвижение рейдовых групп на западе Курской области. Видеоматериалы и отчеты свидетельствуют об успешных действиях наступления в таких населенных пунктах: Снагисть (южнее Коренева); Кремневое (восточнее Коренева); Ольговка (восточнее Коренева и западнее Кремневого); Черкасское Поречье (севернее Суджи); Малая Локня (северо-западнее Суджи); Мартыновка (северо-восточнее Суджи); Заолешенка (юго-восточнее Гончаровки).