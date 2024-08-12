Такий "неприємний" інцидент, попередньо, стався на території Курської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 Канал. У мережі навіть оприлюднили відповідні кадри.

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На Курщині російський вертоліт вдарив по колоні окупантів

У момент удару z-канали стверджували, що знищена техніка, належить Збройним Силам України, і таким чином нібито було зупинено наступ у Бєловському районі регіону напередодні, 11 серпня. Однак потім стало відомо, що знищена техніка належить російським військам.

Інцидент стався в районі села Кривицькі Буди Бєловського району Курської області – ця територія знаходиться за 30 кілометрів від контрольованої Україною території Росії,

– пишуть у мережі.

Однак, зазначається, що відповідна інформація ще потребує підтвердження.

У Курській області ворожий вертоліт ударив по російській військовій колоні / Фото росЗМІ

До слова, аналітики Інституту вивчення війни підтвердили просування рейдових груп на заході Курської області. Відеоматеріали та звіти свідчать про успішні дії наступу у таких населених пунктах: Снагість (південніше Коренева); Крем'яне (східніше Коренева); Ольгівка (східніше Коренева та західніше Крем'яного); Черкаське Поріччя (північніше Суджі); Мала Локня (північно-західніше Суджі); Мартинівка (північно-східніше Суджі); Заолешенка (південно-східніше Гончарівки).