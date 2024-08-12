Так, Ліндсі Грем зауважив, окупанти абсурдно заявляли нібито "Київ за 3 дні". Однак, все обернулося інакше. Україна вже на території Росії й це чудово, підкреслив сенатор США, передає 24 Канал.

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Сенатор США Грем про операцію в Курській області

Американський політик наголосив, що через 2,5 року повномасштабної війни Україна не тільки продовжує стояти на своїх позиціях, а й зайшла в Росію.

Ми пишаємося вашим керівництвом. Ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ "впаде за 3 дні". Бачите, як обернулося. Усі вони помилялися. І от через стільки місяців, ваші люди страждають, є стійкість, але ви вже на території Росії, – це сміливо й чудово,

– підкреслив Ліндсі Грем.

Також сенатор зауважив, радий, що про це не розповіли США раніше. Мовляв, не попередили, проте зробили це.

Тепер росіяни вже платять ціну. Тож це правильно. Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу,

– заявив сенатор.

Зауважив, що США будуть мати нового президента на наступний рік. Однак, чудово розуміють, що процвітання України – в інтересах Конгресу та Сполучених Штатів.

До речі, під час брифінгу Ліндсі Грем також зробив заяву щодо ситуації в Курській області.

Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін почав це, надеріть йому д**у. Врешті-решт, адміністрація (президента США – 24 Канал), я ціную вашу підтримку, але дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти,

– закликав американський сенатор.

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