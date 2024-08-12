Так, Линдси Грэм заметил, оккупанты абсурдно заявляли якобы "Киев за 3 дня". Однако все обернулось иначе. Украина уже на территории России и это прекрасно, подчеркнул сенатор США, передает 24 Канал.

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Сенатор США Грэм об операции в Курской области

Американский политик отметил, что через 2,5 года полномасштабной войны Украина не только продолжает стоять на своих позициях, но и зашла в Россию.

Мы гордимся вашим руководством. Вы демонстрируете много чего, что я никогда не видел. Говорили, что Киев "падет за 3 дня". Видите, как обернулось. Все они ошибались. И вот спустя столько месяцев, ваши люди страдают, есть стойкость, но вы уже на территории России, – это смело и прекрасно,

– подчеркнул Линдси Грэм.

Также сенатор отметил, рад, что об этом не рассказали США раньше. Мол, не предупредили, однако сделали это.

Теперь россияне уже платят цену. Поэтому это правильно. Надеюсь, в 2024 году вы получите больше военной помощи от Конгресса,

– заявил сенатор.

Заметил, что США будут иметь нового президента на следующий год. Однако прекрасно понимают, что процветание Украины – в интересах Конгресса и Соединенных Штатов.

Кстати, во время брифинга Линдси Грэм также сделал заявление относительно ситуации в Курской области.

Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему ж**у. В конце концов, администрация (президента США – 24 Канал), я ценю вашу поддержку, но позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть,

– призвал американский сенатор.

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