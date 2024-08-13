Начальник службы связей с общественностью, представитель 110-й ОМБр имени генерала-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал, что по состоянию на 12 августа ситуация на Покровском направлении не изменилась.

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Какая сейчас ситуация на Покровском направлении

По словам Секача, украинские военные пока не почувствовали уменьшения количества российских оккупантов. В частности с того участка фронта, где держит оборону его подразделение, враг свои силы не выводил.

Я спрашивал у ребят, у аэроразведки. Стало ли меньше, или нет. Нет, не стало меньше, только в некоторых случаях уменьшилось количество FPV противника. Но общая картинка не изменилась,

– сказал Секач.

Он отметил, что на Покровском направлении значительно уменьшилось российской военной техники. Сейчас враг ее почти не использует.

Однако россияне применяют тактику малых групп – их подразделения по 2 – 3 человека перемещаются по лесополосам, из-за чего их трудно выследить. Когда оккупанты собираются в достаточном количестве, то начинают штурмовать украинские позиции.

Отметим, что согласно данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили на Покровском направлении 52 вражеских штурмов в районах населенных пунктов: