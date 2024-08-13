Карта боевых действий 13 августа / Коллаж 24 Канала
В течение суток на линии фронта состоялось 134 боевых столкновений. больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.
О ситуации на поле боя по состоянию на 13 августа отчитался Генштаб ВСУ в утренней сводке. Следить за линией фронта можно с помощью онлайн-карты DeepState. Актуальный обзор также опубликовали аналитики Института изучения войны (ISW). 24 Канал собрал данные, чтобы рассказать, как изменилась карта боевых действий за сутки.
Силам обороны Украины удалось восстановить позиции к юго-востоку от Северска и в Нью-Йорке вблизи Торецка, говорится в отчете ISW.
Отмечается, что враг продвинулся на север от Часового Яра и на юго-восток от Григорьевки. Также оккупанты продвинулись на юго-восток от Торецка, в районе Железного, а Силы обороны отбили позиции в районе Нью-Йорка.
Нью-Йорк на карте:
Аналитики отметили, что в целом россияне давят на нескольких направлениях. Также оккупанты продвинулись на восток от Покровска в пределах Ивановки и на юго-восток от Гродовки.