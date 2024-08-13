Упродовж доби на лінії фронту відбулось 134 бойових зіткнень.Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.
Про ситуацію на полі бою станом на 13 серпня прозвітував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Стежити за лінією фронту можна за допомогою онлайн-мапи DeepState. Актуальний огляд також опублікували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 24 Канал зібрав дані, аби розповісти, як змінилась карта бойових дій за добу.
Силам оборони України вдалося відновити позиції на південний схід від Сіверська та у Нью-Йорку поблизу Торецька, ідеться у звіті ISW.
Зазначають, що ворог просунувся на північ від Часового Яру та на південний схід від Григорівки. Також окупанти просунулися на південний схід від Торецька, в районі Залізного, а Сили оборони відбили позиції в районі Нью-Йорка.
Нью-Йорк на карті:
Аналітики зазначили, що загалом росіяни тиснуть на кількох напрямках. Також окупанти просунулися на схід від Покровська в межах Іванівки та на південний схід від Гродівки.