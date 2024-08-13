Про ситуацію на полі бою станом на 13 серпня прозвітував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Стежити за лінією фронту можна за допомогою онлайн-мапи DeepState. Актуальний огляд також опублікували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 24 Канал зібрав дані, аби розповісти, як змінилась карта бойових дій за добу.

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ЗСУ відбили позиції в Нью-Йорку та під Сіверськом

Силам оборони України вдалося відновити позиції на південний схід від Сіверська та у Нью-Йорку поблизу Торецька, ідеться у звіті ISW.

Зазначають, що ворог просунувся на північ від Часового Яру та на південний схід від Григорівки. Також окупанти просунулися на південний схід від Торецька, в районі Залізного, а Сили оборони відбили позиції в районі Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карті:

Аналітики зазначили, що загалом росіяни тиснуть на кількох напрямках. Також окупанти просунулися на схід від Покровська в межах Іванівки та на південний схід від Гродівки.

Ситуація на напрямках: зведення Генштабу