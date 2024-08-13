С начала вторжения России в Украину потери российской армии достигли 593 160 военных в живой силе. Актуальную статистику обнародовал Генштаб по состоянию на 13 августа. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери россиян 13 августа
- личного состава – около 593160 (+1160) человек,
- танков – 8455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16385 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16764 (+36) ед,
- РСЗО – 1146 (+0) ед,
- средства ПВО – 920 (+1) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13491 (+19),
- крылатые ракеты – 2426 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22649 (+59) ед,
- специальная техника – 2806 (+5)