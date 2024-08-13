Однако продвижение противника замедлено, и на одном из направлений уже есть конкретные достижения. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу подробнее об ожесточенных боях, в частности на Курщине.

Смотрите также "Мы не боимся, будем тусоваться на их земле": WSJ узнали о настроениях ВСУ на Курщине

О ситуации в Донецкой области

Пользуясь погодой, ресурсами и возможностями, противнику максимально важно продвинуться в глубину Донецкой области. Задача уже давно определена – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Комбат рассказал, что россияне имеют частичный тактический успех. Нашествие, которая совершает ударно-штурмовые действия, чрезвычайно огромная, однако не все так легко. Украинские военные делают максимум для того, чтобы сдержать противника.

На этом направлении уже есть конкретные достижения. Продвижение противника замедлено. Силами обороны проводится ряд мероприятий по улучшению своего положения и отражения некоторых утраченных позиций, и все происходит успешно,

– подчеркнул Ахиллес.

Интересно Изменилась ли ситуация на Покровском направлении из-за операции на Курщине

О ситуации на Харьковщине

В Харьковской области россияне также достаточно активны. Их цель неизменна – оккупация Волчанска с последующим продвижением в тыловые части нашей группировки войск, которая держит оборону на Купянском отрезке, а также максимальное приближение в направлении Харькова к административным границам, чтобы попытаться взять под огневой контроль ствольной артиллерии отдельные жилые районы.

Это усилит террор, соответственно возрастет давление на наших международных партнеров, которые поддерживают Украину. Вроде "мы уберем давление из Харькова, а вы снимите санкции". Таким образом Россия усиливает свои переговорные позиции,

– отметил Федоренко.

Однако россияне не имеют никаких тактических успехов. К примеру, сегодня враг вышел со значительным количеством легкобронированной и бронированной техники в направлении Липецкой общины, но Силы обороны уничтожили более 70% от общего количества. Это произошло путем объединенного огневого воздействия: пушки, противотанковые средства, стрелковый огонь и ударные дроны.

Смотрите также Бои в Курской области и наступление россиян в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

О ситуации на Курщине

Прежде всего нужно осознать, что с начала лета выросли обстрелы Сумщины: системами реактивного огня более 2 тысяч, управляемыми авиабомбами около 250 – 300 единиц. Наши партнеры, к сожалению, до сих пор не приняли решение о предоставлении разрешения на дальние и высокоточные удары западным оружием по России.

Соответственно должны самостоятельно принимать меры, чтобы усилить линию государственной границы. Те меры, которые сейчас внедряются Силами обороны, прежде всего направлены на уменьшение обстрелов по территории Украины и опережение противника. Так или иначе, враг проводит разведку по линии госграницы и пытается определить, где есть слабые места и готовится к тому, чтобы эскалировать.

На текущий момент, как вы видите, совместными усилиями украинской нации удается противника переигрывать и не давать ему возможности реализовать те намерения, которые определил перед собой, а именно уничтожение украинской государственности и каждого украинца,

– констатировал Юрий Федоренко.