Financial Times также говорили с украинскими бойцами. Все утверждают, что россиян застали врасплох 6 августа. Те буквально сидели и пили кофе, когда увидели первые боевые бронированные машины украинцев.

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Почему стала возможной новая "Курская дуга"

За два с половиной года Россия не построила ни одной линии обороны,

– цитируют в СМИ командира взвода с позывным "Яник".

ВСУ быстро взорвали одну из пирамид – "зубов дракона" тремя танковыми снарядами, а затем прорвались сквозь брешь на бронированных машинах. Российские срочники сбежали или сдались в плен.

Солдат с позывным "Покемон" говорит: ожидал более жесткого сопротивления. Вместо этого встретили "детей", которые проходили обязательную службу". Самому молодому из пленных, которые сдались, всего 19 лет.

"Это первый случай, когда Россия ведет войну на своей территории со времен Второй мировой войны. Все боялись России, но мы показываем, что нам нечего бояться", – говорит другой боец.

Медийщики The Wall Street Journal подчеркивают: наступление на Курщине очень подняло боевой дух украинцев и заставило Москву беспокоиться. Они приводят слова "Яника", который обратился к россиянам в одном из видео.

Теперь мы будем тусоваться на вашей земле так же, как вы на нашей,

– пообещал военный.

Эти быстрые маневры вызвали восхищение на Западе и напомнили Харьковское контрнаступление в 2022 году. Но существуют и определенные трудности.

Какие есть проблемы у ВСУ в Курской области

Есть опасения, справится ли Украина с логистикой на территории России и не растянет ли это фронт еще больше.

И, конечно, оккупанты не останавливаются и прут на Покровском направлении.

"Прорываясь через границу, Киев пытается отвлечь ресурсы Москвы от других участков фронта, где украинские войска находятся под сильным давлением. Но открытие нового фронта рискует еще больше растянуть украинские силы. В то время как бои под Курском продолжаются, российские войска продолжают завоевывать позиции на востоке Украины, продвигаясь к логистическому узлу Покровска и штурмуя соседний город Часов Яр, расположенный на стратегически важных высотах в регионе Донбасса", – анализируют события в WSJ.

Именно с Покровского направления Киев перебросил некоторые свои силы на Сумщину два месяца назад. Однако воины не знали, что их отправят в Россию. И сейчас они "более-менее довольны тем, как все идет".

Важно! Украина имеет успехи на Курщине, но на Донбассе трудно. 24 Канал призывает поддерживать сборы на различные направления. Сейчас собираем на пикап и РЭБ в Серебрянском лесу. Присоединяйтесь!