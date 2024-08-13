Детали того исторического дня рассказали бойцы из 82-й десантно-штурмовой бригады. По их словам, они были первыми участниками спецоперации в Курской области.

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"Мы впервые зашли на территорию России в 13:00 во вторник, 6 августа. Мы были одними из первых, кто туда вошел", – рассказал военный Владимир.

Военный говорит, что удивился, когда он вместе с другими защитниками пересек российскую границу средь бела дня на бронемашине Stryker, не встретив никакого сопротивления. Когда они встретили российских военных, те сидели в лесу – "пили кофе за столом".

"Наш Страйкер (бронемашина) въехал прямо в их стол", – добавил защитник.

По словам Владимира, российские военные не ожидали вторжения, некоторые – погибли, а "десятки" ошеломленных оккупантов просто сложили оружие и сдались, не желая закончить, как их убитые товарищи.

"Сначала было немного сложно, но потом стало легче", – рассказал солдат из подразделения Владимира по имени Роман.

Stryker впоследствии подбили, экипаж выжил

9 августа Stryker был подбит, водитель получил сотрясение мозга, но весь экипаж выжил. Отмечают, что поскольку военные не могли двигаться дальше, Stryker отбуксировали обратно через границу.

Журналисты Financial Times пообщались с более чем десятком солдат при условии, что их фамилии не будут обнародованы из соображений безопасности. Все они в хорошем боевом духе, воодушевлены результатами наступления.

Украинские военные рассказали, что их операция продвигается так, как они надеялись, бойцы продолжают двигаться в сторону Курска.

Более того, Россия не смогла остановить их продвижение, а многие российские военные, которых отправили на подкрепление и отражение атаки, были взяты в плен или убиты.

Журналисты ознакомились с записями украинских беспилотников, где видно, что одна из российских колонн загорелась после того, как была поражена ракетой HIMARS.

Важно. По данным издания, в операции принимают участие военные по меньшей мере шести украинских бригад, журналисты сделали этот вывод, ссылаясь на данные военных и видеозаписи боев, что есть в соцсетях.

Некоторые солдаты признались изданию, что сначала сомневались в операции, а некоторые сказали, что их волнует возможность оставить позиции в Донецкой области, когда россияне все еще ежедневно там наступают.