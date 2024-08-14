По экипировке, есть 2 категории россиян: полностью всем обеспечены и те, кто не имеют достаточного снаряжения. Все зависит от различных аспектов. Подробнее 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Об экипировке оккупантов

Майор ВСУ объяснил, что на фронте россияне есть как без экипировки, так и полностью всем обеспечены. Все зависит от направления, усилий и точек, где противник хочет достичь успеха.

Где россияне видят, что проигрывают, но должны пополнить личный состав, который не является мотивированным, то выдают качественную форму или какие-то другие положительные бонусы, чтобы те в любом случае шли в бой.

На некоторых направлениях достаточно заградотрядов или простых приказов двигаться вперед. Противник имеет много инструментов влияния, чтобы заставить свою пехоту идти на верную смерть.

В этом формате только помогаем врагу, нанося качественное поражение как из артиллерии, так и из современных видов вооружения типа FPV-дронов,

– отметил Родион Кудряшов.

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Где 3 ОШБр остановила продвижение россиян

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады отметил, что сейчас не время примененять технику. Однако есть определенные комбинации у россиян:

мясные штурмы;

мясные штурмы с техникой;

продвижение техники.

Сейчас противник в процессе определенного планирования и решения оперативных целей. Третья бригада не позволила врагу достичь успеха на одном из основных направлений вражеских усилий на Харьковщине – продвинуться в направлении поселка Боровая, которое является определенным логистическим сообщением,

– отметил Родион Кудряшов.

По его словам, россияне сегодня находятся в небольшом нокдауне. Поэтому 3 ОШБр будут противодействовать будущим действиям противника, который с большой вероятностью станет на ноги и будет планировать что-то дальше.

Где расположен поселок Боровая: смотрите на карте