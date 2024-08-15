У розмові з 24 Каналом головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що відомо про наслідки нової атаки. До слова, за операцією стоять багато структур, зокрема ГУР та СБУ.

Дивіться також Цілі були різні, – авіаційний експерт розібрав дронову атаку на російські аеродроми

Які літаки могли бути пошкоджені

Аеродром "Борисоглібськ" використовується російською тактичною авіацією. Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі Су-30 або Су-35.

Внаслідок наймасштабнішої атаки було уражено та виведено з ладу так звану технічну експлуатаційну частину, яка займається обслуговуванням літаків.

Там є проломи. Коли йдеться про такий ангар, то це ж не лише про будівлю, а й про обладнання, яке розміщене всередині,

– зазначив Катков.

За його словами, це доволі серйозний удар по авіабазі з погляду можливостей її використання. Крім того, в цій же будівлі міг перебувати літак, який також зазнав ушкоджень.

Наслідки атаки на аеродром "Саваслейка"

Авіабаза "Саваслейка" в Нижньогородській області відома тим, що саме з неї зазвичай підіймаються МіГ-31.

Як зазначив головний редактор Defence Express, спочатку інформація була більш оптимістична, тому що супутниковий сервіс NASA демонстрував потужну пожежу на території паливно-мастильної інфраструктури, де зберігається паливо.

На сервісі NASA пожежа здавалась потужною і нібито накрила цей об'єкт. Але згодом з'явилися супутникові знімки й, на жаль, йдеться про менші наслідки,

– мовив Катков.

База зберігання палива та його перевалки на цьому літовищі була пошкоджена, але не знищена.

Також на одному відео видно як український дрон уражає майданчик, на якому стоїть як мінімум один літак типу МіГ-31. Проте на супутникових знімках не зафіксовано, що будь-яка машина, яка перебувала на аеродромі вигоріла вщент.