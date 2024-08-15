Если хотя бы одно или два воздушных судна было уничтожено, то вся операция уже окуплена. Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что стоимость дронов сотни тысяч долларов, а одного борта – десятки миллионов долларов.

Читайте также Россия не сможет восстановить свои "Тушки", – Подоляк об ударах по аэродромам оккупантов

Главные цели атаки

С точки зрения воздействия на врага массированные скоординированные удары обычно более эффективны, чем единичные операции. Часть беспилотников оккупанты сбили, но другая часть успешно выполнила задание.

Цели были разные,

– отметил авиационный эксперт.

Кроме уничтожения воздушных судов, удары были направлены на ангары и склады, которые содержат оборудование и приборы для проведения ремонта технического обслуживания самолетов.

Обычно такое оборудование единичное. Если самолетов может быть несколько десятков, то приборов один или несколько на соответствующий аэродром. Эти приборы не являются доступными, поэтому их уничтожение может приводить к длительной невозможности проведения технических работ на аэродроме,

– сказал Долинце.

В целом это может повлиять на возможности применения российской авиации. Еще одна важная часть – это поражение складов горюче-смазочных материалов.

Реактивная авиация использует специальное топливо. Например, для МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал", нужно только топливо РТ-60.

Уничтожение складов с топливом приводит к тому, что пока новое топливо не будет привезено, то этот самолет не сможет летать,

– отметил авиационный эксперт.

Как враг размещает воздушные суда

Россияне оперируют десятками аэродромов, в частности на временно оккупированных украинских территориях.

С одной стороны, на определенной удаленности от линии фронта наблюдается стратегия рассредоточения: когда используется большее количество аэродромов и борта рассредоточены по территории аэропорта, чтобы в случае удара по стоянке было повреждение не более чем одного самолета.

С другой – на территории оккупированного Крыма россияне наоборот сократили свою активность с пяти до трех аэродромов. Оккупанты испытывают дефицит системы противовоздушной обороны и это заставляет их концентрировать авиацию. Аналогичная ситуация на аэродромах, которые расположены на небольшом расстоянии к линии фронта или к границе с Украиной.