Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что уничтожение авиации уменьшит давление на гражданское население Украины. Такие удары имеют также влияние на ведение боевых действий.

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Удары по аэродромам оккупантов

По словам Подоляка, уничтожение стратегической авиации существенно уменьшит давление на энергоинфраструктуру и на гражданское население. Речь идет об уничтожении именно аэродромов, где базируется эта авиация.

Россия не сможет восстановить свои "Тушки", те же Ту-95, Ту-160, Ту-22. Ведь она все же имеет определенный санкционный режим. Если они будут уничтожены в определенном количестве, тогда количество одномоментно запущенных российских ракет будет намного меньше,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Он добавил, что эти действия очевидны и Украина ищет решение. Нашему государству также важно увеличивать количество дронов, которые будут разрушать стратегическую инфраструктуру на территориях России независимо от глубины, где она находится.

Украина над этим работает. Работает, на мой взгляд, достаточно эффективно,

– отметил Подоляк.

Разрушение российских аэродромов разного уровня и типа базирования существенно влиять на ход событий и по линии фронта, и вообще на российско-украинскую войну в целом.