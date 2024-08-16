Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил глава Центра политических студий Доктрина Ярослав Божко, отметив, что благодаря продаже газа Россия пополняет свой бюджет.

Смотрите также Поставки газа между Украиной и Россией не останавливаются несмотря на бои в Курской области

Миллиардные доходы для России

Божко отметил, хотя Россия в первую очередь торгует нефтью, а не газом, но вряд ли станет лишать себя 5 – 7% дохода в такой критически тяжелой для себя ситуации, когда она 40% своего бюджета тратит на войну против Украины.

Эта станция одна из ключевых газовых артерий, которая соединяет Россию с Европой. Если Россия решит отрезать себя от ЕС, то потеряет гораздо больше доходов, чем Украина. Те доходы, которые Украина получает за транзит газа – копейки на фоне миллиардных доходов, которые поступают в Россию за продажу этого газа,

– пояснил Божко.

По словам эксперта, сейчас есть вопрос, будет ли Россия настолько сильно рисковать большими продажами энергоносителей. Ведь продажа этого газа в Китай или Индию пока только в перспективе, потому что еще не готов газопровод, через который можно было бы транспортировать в эти страны газ в большем объеме. Такие крупные инфраструктурные проекты еще незавершены.