Объемы транспортировки газа только выросли
Объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" увеличились на 7%. Поэтому, по состоянию на 13 августа подтвержденная номинация через станцию составляет 42,4 миллиона кубометров, что на 2,8 миллиона кубометров больше по сравнению с предыдущим днем.
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Несмотря на боевые действия в Курской области, газоизмерительная станция "Суджа" остается единственным маршрутом поставки российского газа в Европу через Украину. Однако, "Газпром" может объявить форс-мажор в случае физического повреждения оборудования на станции, что сделает невозможным продолжение измерения объемов газа.
Впрочем, как сообщается, обе стороны не планируют прекращать поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа".