Что происходит в российской экономике

Российский социологический центр "Левада-центр" опубликовал данные, которые демонстрируют увеличение потребительских настроений россиян до рекордных показателей. Такие значения были достигнуты впервые с 2000-х годов.

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Российская экономика проявила значительную устойчивость в сложной ситуации. Несмотря на введенные санкции, ей удалось расти.

Основная причина "удержания" российской экономики – это государственные расходы на военную деятельность и субсидии. К тому же доходы россиян растут из-за острой нехватки рабочей силы и сокращения населения.

Во втором квартале 2024 года ВВП России вырос на 4%, если сравнивать с прошлогодним увеличением. Это значительный результат. Для сравнения, аналогичный показатель в США составляет 2,8%.

Обратите внимание! Исследования демонстрируют, что потребление, в расчете, на каждого россиянина выросло более чем на 20%.