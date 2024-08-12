Що відбувається у російській економіці

Російський соціологічний центр "Левада-центр" опублікував дані, які демонструють збільшення споживчих настроїв росіян до рекордних показників. Таких значень було досягнуто вперше з 2000-х років.

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Російська економіка проявила значну стійкість у складній ситуації. Попри введенні санкції, їй вдалося зростати.

Основна причина "втримання" російської економіки – це державні витрати на військову діяльність та субсидії. До того ж доходи росіян зростають через гостру нестачу робочої сили та скорочення населення.

У другому кварталі 2024 року ВВП Росії зріс на 4%, якщо порівнювати з тогорічним збільшенням. Це значний результат. Для порівняння, аналогічний показник у США складає 2,8%.

Зверніть увагу! Дослідження демонструють, що споживання, в розрахунку, на кожного росіянина зросло на понад 20%.