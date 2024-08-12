Чи зросте вартість тарифів у 2025 році

У звіті Національного банку, опублікованому на початку серпня, зазначається, що з 2025 року очікується поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Основними причинами названо складну ситуацію в енергетиці та дефіцит державного бюджету.

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Втім, Мораторій на підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, як зазначено у Звіті, ще певний час стримуватиме зростання цін.

Газ та опалення

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що ринкова ціна на газ становить близько 15 гривень за кубометр, в той час, як нині він складає – 7,96 гривні за кубометр.

Зауважте! Різниця в тарифах компенсується за рахунок державного бюджету.

Тобто, підвищення ціни на газ удвічі може стати непосильним тягарем для багатьох родин. Проте це може статися лише після 30 квітня 2025 року, і лише за певних умов. Зокрема, якщо воєнний стан завершиться не пізніше 30 листопада 2024 року або якщо буде скасовано Закон № 2479-IX про мораторій.

Світло

З липня українці вже відчули зростання тарифів на електроенергію через платіжки. Уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Згідно з постановою Кабміну, цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно.

Зверніть увагу! Мораторій на підняття тарифів не поширюється на електроенергію. Рішення про зміну вартості приймає уряд.

За прогнозами Національного банку України, у 2025 році тарифи можуть бути приведені до економічно обґрунтованих рівнів. Це може призвести до підвищення тарифу на електроенергію вже наступного року після 30 квітня.

Водопостачання

В Україні гаряча вода підпадає під дію мораторію, тоді як холодне водопостачання – ні. При цьому, в країні немає єдиного тарифу на холодну воду: у кожного водоканалу своя ціна.

Зауважте! Нині момент тарифи на воду у великих містах залишаються без змін. Однак у малих населених пунктах ціни вже зросли або очікується їх підвищення найближчим часом. У деяких регіонах місцеві жителі можуть зіткнутися з підвищенням вартості на 40%.

Оскільки фахівці НКРЕКП неодноразово розглядали проєкти рішень щодо підвищення тарифів на водопостачання у великих містах, існує висока ймовірність, що у 2025 році ці тарифи все ж можуть зрости.