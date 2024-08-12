Чи зросте вартість тарифів у 2025 році
У звіті Національного банку, опублікованому на початку серпня, зазначається, що з 2025 року очікується поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Основними причинами названо складну ситуацію в енергетиці та дефіцит державного бюджету.
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Втім, Мораторій на підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, як зазначено у Звіті, ще певний час стримуватиме зростання цін.
Газ та опалення
Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що ринкова ціна на газ становить близько 15 гривень за кубометр, в той час, як нині він складає – 7,96 гривні за кубометр.
Тобто, підвищення ціни на газ удвічі може стати непосильним тягарем для багатьох родин. Проте це може статися лише після 30 квітня 2025 року, і лише за певних умов. Зокрема, якщо воєнний стан завершиться не пізніше 30 листопада 2024 року або якщо буде скасовано Закон № 2479-IX про мораторій.
Світло
З липня українці вже відчули зростання тарифів на електроенергію через платіжки. Уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Згідно з постановою Кабміну, цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно.
За прогнозами Національного банку України, у 2025 році тарифи можуть бути приведені до економічно обґрунтованих рівнів. Це може призвести до підвищення тарифу на електроенергію вже наступного року після 30 квітня.
Водопостачання
В Україні гаряча вода підпадає під дію мораторію, тоді як холодне водопостачання – ні. При цьому, в країні немає єдиного тарифу на холодну воду: у кожного водоканалу своя ціна.
Оскільки фахівці НКРЕКП неодноразово розглядали проєкти рішень щодо підвищення тарифів на водопостачання у великих містах, існує висока ймовірність, що у 2025 році ці тарифи все ж можуть зрости.