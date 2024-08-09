Нові правила надання субсидій

Для призначення субсидій за загальними правилами, дані про платежі та заборгованість надаватимуться на запит Пенсійного фонду при кожному зверненні.

Читайте також Чи можуть отримати субсидію особи, які не пішли на пенсію

Ці дані надаються щоразу під час призначення субсидії за запитом Пенсійного фонду, незалежно від того, чи подана заява особою, чи ні.

При призначенні житлових субсидій та пільг не може бути відмовлено, якщо інформація від управителів багатоквартирних будинків та ОСББ надана в паперовому вигляді.

Важливо! Субсидії нададуть, навіть якщо мешканці будинку не зареєстровані в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.