Новые правила предоставления субсидий

Для назначения субсидий по общим правилам, данные о платежах и задолженности будут предоставляться на запрос Пенсионного фонда при каждом обращении.

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Эти данные предоставляются каждый раз при назначении субсидии по запросу Пенсионного фонда, независимо от того, подано ли заявление лицом, или нет.

При назначении жилищных субсидий и льгот не может быть отказано, если информация от управляющих многоквартирных домов и ОСМД предоставлена в бумажном виде.

Важно! Субсидии предоставят, даже если жители дома не зарегистрированы в электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.