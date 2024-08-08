Могут ли получить субсидию люди, которые не ушли на пенсию

Лицо, которое дожило до 60 лет, но не имеет достаточно страхового стажа, чтобы выйти на пенсию, может получать субсидию от государства.

Читайте также Стаж, документы и автоматическое назначение: что нужно знать при выходе на пенсию

Жилищная субсидия может быть назначена при условии, что такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа и не менее чем месяц в течение периода, за который учитываются доходы при назначении жилищной субсидии,

– написали в ПФУ.

Дополнительное условие, чтобы человек получал государственную социальную помощь малообеспеченной семье.

Напомним! Это регулируется подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".