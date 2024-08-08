Что надо знать о страховом стаже

В 2024 году для оформления такой пенсии нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2025 году требование возрастет до 32 лет, в 2026-м – до 33 лет, в 2027-м – до 34 лет, а с 2028-го – до 35 лет.

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При меньшем стаже пенсию назначат в 63 или 65 лет. Будущим пенсионерам важно выяснить, сколько у них подтвержденного стажа, и стараться его вовремя наработать.

Важно! Пенсия по возрасту назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев после дня рождения. Например, если день рождения 1 сентября, заявление с документами нужно подать до конца ноября, тогда пенсию назначат со 2 сентября.

Если обращение подано позже, пенсию назначат со дня подачи заявления без выплат за предыдущие месяцы. Заявление можно подать и заранее, но не ранее чем за месяц до пенсионного возраста.

Если не хватает документов, есть три месяца для их доработки.

Куда и как подавать заявление на пенсию

Обратиться для оформления пенсии можно в любое отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ), независимо от места регистрации. Также пенсию можно оформить дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

Обратите внимание! Онлайн-заявление можно подать даже с временно оккупированных территорий, хотя могут возникнуть технические сложности.

Во время военного положения документы можно отправлять по почте, особенно для тех, кто получил временную защиту или статус беженца за рубежом.

Автоматическое назначение пенсии

Сервис "Автоматическое назначение пенсии" позволяет будущим пенсионерам заранее заполнить анкету в личном кабинете на вебпортале ПФУ, добавить необходимые документы и наложить КЭП.

Важно! При достижении пенсионного возраста человек получит сообщение о назначении пенсии, дату и размер выплат. Пенсия назначается без заявления пенсионера, только на основании предварительно заполненной анкеты.

Необходимые документы: