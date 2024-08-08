Що треба знати про страховий стаж

У 2024 році для оформлення такої пенсії потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. У 2025 році вимога зросте до 32 років, у 2026-му – до 33 років, у 2027-му – до 34 років, а з 2028-го – до 35 років.

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За меншого стажу пенсію призначать у 63 або 65 років. Майбутнім пенсіонерам важливо з'ясувати, скільки у них підтвердженого стажу, та намагатися його вчасно напрацювати.

Важливо! Пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців після дня народження. Наприклад, якщо день народження 1 вересня, заяву з документами потрібно подати до кінця листопада, тоді пенсію призначать з 2 вересня.

Якщо звернення подано пізніше, пенсію призначать з дня подання заяви без виплат за попередні місяці. Заяву можна подати й заздалегідь, але не раніше ніж за місяць до пенсійного віку.

Якщо не вистачає документів, є три місяці для їх доопрацювання.

Куди і як подавати заяву на пенсію

Звернутися для оформлення пенсії можна до будь-якого відділення Пенсійного фонду України (ПФУ), незалежно від місця реєстрації. Також пенсію можна оформити дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

Зауважте! Онлайн-заяву можна подати навіть з тимчасово окупованих територій, хоча можуть виникнути технічні складнощі.

Під час воєнного стану документи можна надсилати поштою, особливо для тих, хто отримав тимчасовий захист або статус біженця за кордоном.

Автоматичне призначення пенсії

Сервіс "Автоматичне призначення пенсії" дозволяє майбутнім пенсіонерам заздалегідь заповнити анкету в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, додати необхідні документи й накласти КЕП.

Важливо! При досягненні пенсійного віку людина отримає повідомлення про призначення пенсії, дату та розмір виплат. Пенсія призначається без заяви пенсіонера, лише на підставі попередньо заповненої анкети.

Необхідні документи: