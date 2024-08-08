Що треба знати про страховий стаж
У 2024 році для оформлення такої пенсії потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. У 2025 році вимога зросте до 32 років, у 2026-му – до 33 років, у 2027-му – до 34 років, а з 2028-го – до 35 років.
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За меншого стажу пенсію призначать у 63 або 65 років. Майбутнім пенсіонерам важливо з'ясувати, скільки у них підтвердженого стажу, та намагатися його вчасно напрацювати.
Якщо звернення подано пізніше, пенсію призначать з дня подання заяви без виплат за попередні місяці. Заяву можна подати й заздалегідь, але не раніше ніж за місяць до пенсійного віку.
Якщо не вистачає документів, є три місяці для їх доопрацювання.
Куди і як подавати заяву на пенсію
Звернутися для оформлення пенсії можна до будь-якого відділення Пенсійного фонду України (ПФУ), незалежно від місця реєстрації. Також пенсію можна оформити дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".
Під час воєнного стану документи можна надсилати поштою, особливо для тих, хто отримав тимчасовий захист або статус біженця за кордоном.
Автоматичне призначення пенсії
Сервіс "Автоматичне призначення пенсії" дозволяє майбутнім пенсіонерам заздалегідь заповнити анкету в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, додати необхідні документи й накласти КЕП.
Необхідні документи:
- Паспорт (для підтвердження громадянства і віку).
- Ідентифікаційний код (для підтвердження страхового стажу з 2004 року).
- Документи про стаж (трудова книжка для підтвердження стажу до 2004 року).