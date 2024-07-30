Чи повинні пенсіонери платити за доставку газу

Українці отримують два рахунки: один за споживаний газ, а інший за його доставку. Пільги на сплату доставки газу не залежать від того, чи перебуває людина на пенсії.

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Однак, можливе звільнення від оплати за доставку газу за певної умови. Люди, які не використовують газ, але залишаються підключеними до газової мережі, зобов'язані сплачувати за доставку.

Аби не сплачувати за доставку, варто офіційно відмовитися від неї. Для відмови від оплати за доставку необхідно розірвати контракт і відключитися від газової мережі.

Важливо! Якщо особа не бажає розривати угоду через можливе майбутнє використання газу, вона має право сплачувати мінімальну суму доти, доки не почне знову користуватися газом.

Як скасувати угоду про доставку газу

Щоб розірвати угоду про доставку газу, необхідно виконати наступні кроки:

Отримати акт про зупинення постачання газу.

Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.

У випадку продовження подачі газу: