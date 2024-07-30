Должны ли пенсионеры платить за доставку газа

Украинцы получают два счета: один за потребляемый газ, а другой за его доставку. Льготы на оплату доставки газа не зависят от того, находится ли человек на пенсии.

Читайте также Какую пенсию имеют лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью

Однако, возможно освобождение от оплаты за доставку газа при определенном условии. Люди, которые не используют газ, но остаются подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку.

Чтобы не платить за доставку, стоит официально отказаться от нее. Для отказа от оплаты за доставку необходимо разорвать контракт и отключиться от газовой сети.

Важно! Если лицо не желает расторгать соглашение из-за возможного будущего использования газа, оно имеет право платить минимальную сумму до тех пор, пока не начнет снова пользоваться газом.

Как отменить соглашение о доставке газа

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, необходимо выполнить следующие шаги:

Получить акт об остановке поставки газа.

Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора.

В случае продолжения подачи газа: