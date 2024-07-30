Должны ли пенсионеры платить за доставку газа
Украинцы получают два счета: один за потребляемый газ, а другой за его доставку. Льготы на оплату доставки газа не зависят от того, находится ли человек на пенсии.
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Однако, возможно освобождение от оплаты за доставку газа при определенном условии. Люди, которые не используют газ, но остаются подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку.
Чтобы не платить за доставку, стоит официально отказаться от нее. Для отказа от оплаты за доставку необходимо разорвать контракт и отключиться от газовой сети.
Как отменить соглашение о доставке газа
Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, необходимо выполнить следующие шаги:
- Получить акт об остановке поставки газа.
- Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора.
В случае продолжения подачи газа:
- Написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения соглашения.
- Если оператор ГРМ отказывается расторгать договор, подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах.