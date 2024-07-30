Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
Особи з інвалідністю з дитинства І групи та одинокі матері (батьки), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на надбавку на догляд незалежно від факту роботи, навчання чи служби.
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Надбавка може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну чи піклувальнику, якщо вони:
- не працюють;
- не навчаються (крім заочної форми навчання);
- не проходять службу;
- не займають виборну посаду;
- фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.
Надбавка також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну чи піклувальнику, які:
- перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
- перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), за умови фактичного догляду за нею.
Розміри надбавки за догляд
На догляд за дітьми з інвалідністю можуть призначатися різні надбавки, залежно від групи інвалідності.
Діти з інвалідністю підгрупи А:
- Віком до 6 років: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 126 гривень.
- Віком від 6 до 18 років: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривень.
Інші діти з інвалідністю:
- Віком до 6 років: 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,50 гривень.
- Віком від 6 до 18 років: 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.