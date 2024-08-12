Возрастет ли стоимость тарифов в 2025 году
В отчете Национального банка, опубликованном в начале августа, отмечается, что с 2025 года ожидается постепенное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня. Основными причинами названа сложная ситуация в энергетике и дефицит государственного бюджета.
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Впрочем, Мораторий на повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, как указано в Отчете, еще некоторое время будет сдерживать рост цен.
Газ и отопление
Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев сообщил, что рыночная цена на газ составляет около 15 гривен за кубометр, в то время, как сейчас, он составляет – 7,96 гривны за кубометр.
То есть, повышение цены на газ вдвое может стать непосильным бременем для многих семей. Однако это может произойти только после 30 апреля 2025 года, и только при определенных условиях. В частности, если военное положение завершится не позднее 30 ноября 2024 года или если будет отменен Закон № 2479-IX о моратории.
Свет
С июля украинцы уже почувствовали рост тарифов на электроэнергию через платежки. Правительство повысило фиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Согласно постановлению Кабмина, этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно.
По прогнозам Национального банка Украины, в 2025 году тарифы могут быть приведены к экономически обоснованным уровням. Это может привести к повышению тарифа на электроэнергию уже в следующем году после 30 апреля.
Водоснабжение
В Украине горячая вода подпадает под действие моратория, тогда как холодное водоснабжение – нет. При этом, в стране нет единого тарифа на холодную воду: у каждого водоканала своя цена.
Поскольку специалисты НКРЭКУ неоднократно рассматривали проекты решений по повышению тарифов на водоснабжение в крупных городах, существует высокая вероятность, что в 2025 году эти тарифы все же могут вырасти.