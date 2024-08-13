Обсяги транспортування газу тільки зросли
Обсяги транспортування російського газу через газовимірювальну станцію "Суджа" збільшилися на 7%. Відтак, станом на 13 серпня підтверджена номінація через станцію становить 42,4 мільйона кубометрів, що на 2,8 мільйона кубометрів більше порівняно з попереднім днем.
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Попри бойові дії в Курській області, газовимірювальна станція "Суджа" залишається єдиним маршрутом постачання російського газу до Європи через Україну. Однак, "Газпром" може оголосити форс-мажор у разі фізичного пошкодження обладнання на станції, що унеможливить продовження вимірювання обсягів газу.
Втім, як повідомляється, обидві сторони не планують припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію "Суджа".