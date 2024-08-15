Об этом в своем обращении сообщил председатель МВА Сергей Добряк. По его словам, враг очень быстро приближается к городу. Чиновник призвал местных не медлить с эвакуацией.

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Оккупанты на подступах Покровска

Добряк отметил, что противник почти вплотную подошел к Покровску. Российские силы находятся в 10 километрах от окраин населенного пункта. Также чиновник напомнил, что противник не прекращает обстрелы критической инфраструктуры, частной и жилой застройки, в результате чего гибнут люди. Он настоятельно рекомендует людям выезжать заблаговременно.

Ситуация только ухудшается. Она не улучшится. Власть и критическая инфраструктура остаются в городе,

– заявил Добряк.

Обратите внимание!

Все, кто хотят эвакуироваться, должны обращаться по телефонам: 0-800-408-911;

контактный центр Покровской МВА: 0800300101;

️волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00 часов;

️волонтеры ОО "Пролиска" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

Напомним, что за последние сутки на Покровском направлении произошло 58 вражеских штурмов.