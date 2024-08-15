Об этом в своем обращении сообщил председатель МВА Сергей Добряк. По его словам, враг очень быстро приближается к городу. Чиновник призвал местных не медлить с эвакуацией.
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Оккупанты на подступах Покровска
Добряк отметил, что противник почти вплотную подошел к Покровску. Российские силы находятся в 10 километрах от окраин населенного пункта. Также чиновник напомнил, что противник не прекращает обстрелы критической инфраструктуры, частной и жилой застройки, в результате чего гибнут люди. Он настоятельно рекомендует людям выезжать заблаговременно.
Ситуация только ухудшается. Она не улучшится. Власть и критическая инфраструктура остаются в городе,
– заявил Добряк.
Напомним, что за последние сутки на Покровском направлении произошло 58 вражеских штурмов.