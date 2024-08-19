Як розповів в ефірі Радіо Свобода виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, згідно з рішенням Ради оборони Донецької області, він ухвалив рішення про евакуацію установ і підприємств міста, а також про закриття магазинів і ринків.

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Влада Мирнограда закликала жителів не зволікати з евакуацією

Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли,

– розповів Третяк в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

За словами Третяка, магазини й аптеки вже почали закриватися, а обстріли в місті "вже є і вдень, коли люди на вулицях". Крім цього, у Мирнограді діє посилена комендантська година. Вона триває з 15:00 до 11:00.

"Я закликаю всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України. Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення (кількості) жертв", – наголосив очільник МВА.