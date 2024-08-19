У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ударів вісьмома ракетами по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, а також здійснив 79 авіаударів, скинувши 106 КАБів.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

Окупанти просуваються до Куп'янска: дивіться на карті

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку точилися 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

ЗСУ відбили 14 атак на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Торецькому напрямку точаться запеклі бої: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

Найбільше окупанти хочуть прорватися до Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

Окупанти здійснили 9 атак на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

Також вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об'єкти окупантів.