В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Враг нанес пять ударов восемью ракетами по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, а также совершил 79 авиаударов, сбросив 106 КАБов.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении направлении шли три боя вблизи Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

Оккупанты продвигаются к Купянску: смотрите на карте

На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

Оккупанты атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении шло 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечино.

ВСУ отбили 14 атак на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Торецком направлении идут ожесточенные бои: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была у Воздвиженки и Новогродовки.

Больше всего оккупанты хотят прорваться в Покровск: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.

Оккупанты совершили 9 атак на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

Также вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.